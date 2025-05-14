تقرير تركي: إدارة فنربخشة أخبرت وكيل عمر فايد بالبحث عن فريق جديد
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 11:13
كتب : FilGoal
كشف موقع sporX التركي عن جديد مستقبل عمر فايد مع فريق فنربخشة.
وفقا للموقع فإن إدارة النادي ترى أن المدافع المصري لن يتواجد ضمن خطط الفريق بالموسم المقبل.
واجتمعت الإدارة مع وكيل فايد وطلبت منه البحث عن فريق جديد لموكله.
وأخبرت الإدارة وكيل اللاعب أنها ستتساهل في المبلغ المطلوب لخروجه من النادي.
وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com من قبل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.
ويعود عمر فايد إلى فنربخشة من جديد بنهاية الموسم الجاري.
ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.
وخاض عمر فايد 15 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.
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