مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا

تختتم اليوم بطولة كأس إيطاليا بخوض المباراة النهائية، كما تستكمل الجولة بالدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

فياريال × ليجانيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال مايوركا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس إيطاليا

ميلان × بولونيا.. 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

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