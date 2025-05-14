مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

تختتم اليوم بطولة كأس إيطاليا بخوض المباراة النهائية، كما تستكمل الجولة بالدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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فياريال × ليجانيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال مايوركا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس إيطاليا

ميلان × بولونيا.. 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني ميلان كأس إيطاليا مواعيد مباريات الأربعاء
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