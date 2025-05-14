مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 10:33
كتب : FilGoal
تختتم اليوم بطولة كأس إيطاليا بخوض المباراة النهائية، كما تستكمل الجولة بالدوري الإسباني.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
فياريال × ليجانيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ريال مايوركا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
نهائي كأس إيطاليا
ميلان × بولونيا.. 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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