كرة سلة - الكرداني لـ في الجول: صعوبة تصفيات كأس العالم في الدور الثاني.. وتركيزنا ببطولة الأمم

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 00:43

كتب : هاني العوضي

محمد الكرداني - كرة سلة

يرى محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة أن قرعة تصفيات كأس العالم عادية لكن صعوبتها في الدور الثاني.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم العالم لكرة السلة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم في عام 2027.

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ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم كل من مالي وأنجولا وأوغندا.

وقال محمد الكرداني لـ FilGoal.com: "مشوار التصفيات طويل جدا والمجموعة التي نتواجد بها عادية".

وتابع "لكن صعوبة التصفيات في الدور الثاني، إذ نواجه أول 3 من المجموعة الثانية والتي تضم الكونغو والسنغال وكوت ديفوار ومدغشقر وهم فرق صعبة".

وأوضح "التصفيات تبدأ في نوفمبر المقبل، لكن تركيزنا حاليا على بطولة أمم إفريقيا".

واختتم الكرداني تصريحاته "أمم إفريقيا أيضا سيتواجد معنا منتخبي أوغندا ومالي كما هو الحال في تصفيات كأس العالم".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ومحمد سليم مدرب ورامي جنيدي مدرب وأحمد الجارحي مدرب.

بينما سامح صلاح مدير الفريق- ومحمد جمال مخطط أحمال وإسلام جمعة علاج طبيعي وعبد الرحمن الجلاد إحصائي وعلي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 12 سبتمبر في 2027 بدولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في نوفمبر 2025 وتستمر حتى مارس 2027.

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