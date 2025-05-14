مؤتمر يورتشيتش: من الصعب أن تكون بطل الدوري.. ولأننا بيراميدز فالأمر أصعب

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

يرى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أن التتويج ببطولة الدوري المصري صعب.

وأوضح يورتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الزمالك: "من الصعب أن تكون بطل الدوري المصري، ولأننا فريق بيراميدز فالأمر أصعب".

وحقق بيراميدز الفوز على الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب ببطولة الدوري.

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بيراميدز رفع رصيده إلى 50 بفارق نقطتين خلف الأهلي المتصدر بـ52 نقطة.

وتابع مدرب بيراميدز "نبذل جهدا مضاعفا من أجل المنافسة ع الدوري دون النظر لأي أمور إدارية لم تنته".

وستعلن لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرارها النهائي بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي في أزمة القمة يوم الخميس 15 مايو.

وأتم يورتشيتش "نعاني من إصابات عديدة في قائمة الفريق".

وغاب عن بيراميدز أمام الزمالك رمضان صبحي ومهند لاشين للإصابة، بالإضافة إلى الكونجولي فيستون ماييلي بسبب تراكم الإيقاف.

ويتبقى لبيراميدز مباراتين في سباق المنافسة على لقب الدوري أمام بتروجت يوم 17 مايو، وسيراميكا كليوباترا بختام منافسات الدوري يوم 28 مايو.

ويستعد بيراميدز لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز الجنوب إفريقي يومي 24 مايو، و1 يونيو.

كما يلتقي بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس يوم 5 يونيو المقبل.

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