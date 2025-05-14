كرة يد - الرابعة على التوالي.. الأهلي يكتسح الترجي ويتوج بـ السوبر الإفريقي

توج فريق الأهلي بلقب السوبر الإفريقي لرجال كرة اليد للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ النادي.

واكتسح الأهلي فريق الترجي بنتيجة 24-15 في نهائي السوبر الإفريقي الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وحسم الأهلي لقب السوبر أمام الترجي في مباراة شهدت تفوق تام من لاعبي الأحمر.

وتفوق الأهلي منذ البداية وتقدم 6-4 مع منتصف الشوط الأول حتى وصل الفارق إلى 4 أهداف قبل خمس دقائق على النهاية.

ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 11-8.

وتألق محسن رمضان مع بداية الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية ليتقدم الأحمر 15-10.

وشهدت 5 دقائق صحوة تونسية بتسجيل 3 أهداف متتالية قبل أن يستفيق الأهلي مجددا.

وتألق عبد الرحمن حميد وتصدى لأكثر من هجمة تونسية.

ووسع الأهلي الفارق في النصف الثاني من الشوط ليبتعد بالنتيجة عن الترجي.

وحصل ستيفن ماديسن على وقت مستقطع قبل دقيقة من النهاية لفض مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب احتفالات لاعبي الأهلي.

وحسم الأهلي في النهاية لقب السوبر الإفريقي بنتيجة 24-15 ليؤكد هيمنته بالفترة الأخيرة.

وحقق الأهلي لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخه.

خماسية تاريخية

حصد الأهلي لقبه الخامس هذا الموسم بالعلامة الكاملة عقب تتويجه بالسوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بالثلاثية المحلية بألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

كما حقق الأهلي لقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

كما توج الأهلي ببرونزية تاريخية في كأس العالم للأندية بعد الفوز التاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يهزم برشلونة في البطولة.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية بعد الفوز بلقبي الدوري كبطل الدولة المستضيفة والسوبر الإفريقي كممثل للقارة السمراء.