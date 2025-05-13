الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي الزمالك

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفريق ناصر منسي، محمود بنتايك وصلاح مصدق، خلال مباراة بيراميدز.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لناديه "تعرض ناصر منسي لإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما أصيب صلاح مصدق بكدمة في الكاحل، في حين اشتكى محمود بنتايك من إجهاد عضلي".

وأضاف: "قرار استبدال اللاعبين من جانب الجهاز الفني والطبي جاء لتجنب تفاقم الإصابات. نعمل دائما على ضمان سلامة اللاعبين، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار لحمايتهم".

وأتم "اللاعبون سيخضعون لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالتهم".

إبراهيم عادل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد عواد حارس الزمالك.

بيراميدز حقق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا بالموسم الحالي، بعدما حسم نتيجة الذهاب 3-0.

بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة، بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

الزمالك فقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، ويضمن الصعود إلى الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي.

رصيد الزمالك 41 نقطة قبل مباراتين من الختام وأقصى عدد من النقاط يمكن الوصول إليه هو 47 نقطة أي فقد فرصة التواجد بأول مركزين.