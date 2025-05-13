أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لحرس الحدود

أعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسميا مع أحمد عيد عبد الملك لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً لأحمد زهران المدير الفني المؤقت.

وتولى زهران المسؤولية مؤقتا خلفا لمحمد يوسف الذي انتقل للعمل في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

وعقد أحمد عيد عبد الملك جلسة مع مسؤولي حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء، ووقع عقود تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لحرس الحدود من:

أحمد عيد عبد الملك مدير فني

عبد السلام نجاح مدرب عام

أحمد عاصم مدرب

محمد عبد السلام مدرب

أحمد مصطفى مدرب حراس المرمى

أحمد عمر معد بدني

وتولى عيد عبد الملك منذ اعتزاله تدريب أندية جولدي، والنجوم، والشمس، وبني عبيد، ولافيينا، قبل نجاحه في قيادة غزل المحلة للعودة رسميا إلى بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكانت الفترة الأبرز لأحمد عيد عبد الملك في الملاعب مع نادي حرس الحدود الذي مثله خلال الفترة من 2004 حتى 2013، ليقود الجيل الذهبي للنادي، ليتوج معه ببطولتين لكأس مصر، وبطولة للسوبر المصري.

كما كان عيد عبد الملك أحد نجوم المنتخب الوطني، ليتوج ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006، و2010، والمشاركة في كأس العالم للقارات 2009.

وتعادل حرس الحدود أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من مجموعة البطولة لمسابقة الدوري.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع والأخير من مجموعة المنافسة على اللقب.

ويتبقى لحرس الحدود 3 مواجهات هذا الموسم أمام فاركو وسيراميكا كليوباترا والمصري على الترتيب.