تقرير سعودي: ضمك لن يجدد لـ طارق حامد.. ورغبة اللاعب العودة للزمالك

استقرت إدارة ضمك السعودي على عدم التجديد مع طارق حامد لاعب الوسط.

وكشفت صحيفة الوئام السعودية وفقا لمصادرها أن ضمك استقر على عدم التجديد للاعب الوسط المصري.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق.

وأشار التقرير إلى أن طارق حامد يرغب في العودة إلى الزمالك من جديد وأن يختتم مشواره مع الفارس الأبيض.

وعاد طارق حامد للمشاركة في المباريات مع ضمك لأول مرة في 10 أبريل الماضي بعد غياب 7 أشهر للإصابة.

وخاض طارق حامد هذا الموسم 5 مباريات في الدوري بسبب غيابه بسبب الإصابة.

ولعب طارق حامد بشكل أساسي المباراة السابقة أمام الرائد وخاض 76 دقيقة لأول مرة منذ مشاركته أساسيا في أول جولتين.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وانتقل طارق حامد إلى السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم ثم الرحيل إلى ضمك.