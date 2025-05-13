أسامة نبيه: مجموعتنا شهدت تأهل منتخبين لكأس العالم.. وتعرضنا لضغط لهذا السبب

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

يرى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر مثلت ضغطا كبيرًا على الجهاز الفني واللاعبين.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري، التي كان مقررًا لها أن تقام في كوت ديفوار قبل أن تعلن انسحابها من استضافة البطولة.

وأوضح نبيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون نجحوا في تدارك الخسارة أمام سيراليون، وتلك المواقف الصعبة تزيد من خبرات اللاعبين".

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وخسر المنتخب المصري أمام سيراليون 4-1، وتعادل أمام زامبيا سلبيا دون أهداف، وحقق الفوز في مباراتين أمام جنوب إفريقيا وتنزانيا بالنتيجة ذاتها بهدف نظيف.

وتأهل المنتخب المصري عن المجموعة الأولى ضمن أفضل ثوالث.

وعن تفاوت مستوى المنتخب، رد نبيه: "هي حالة عامة في البطولة، ورغم أن البعض ذكر أن مجموعتنا كانت سهلة إلا أنها شهدت تأهل فريقين إلى نصف النهائي".

وتأهل منتخبا مصر وجنوب إفريقيا إلى نصف النهائي، إلى جانب نيجيريا والمغرب.

وتجاوز المنتخب المصري عقبة غانا في ربع النهائي ليتأهل إلى كأس العالم ونصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، فيما يلتقي منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا في نصف النهائي الآخر.

ويعد المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي للتتويج بكأس أمم إفريقيا للشباب بـ7 ألقاب، ونجح في إقصاء السنغال حامل اللقب في ربع النهائي بركلات الترجيح.

أما المنتخب المصري فيحل وصيفا في قائمة الأكثر تتويجا بكأس إفريقيا للشباب بـ4 ألقاب آخرها عام 2013 تحت قيادة ربيع ياسين والتي أقيمت في الجزائر.

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