مؤتمر الرمادي: أرفض الظلم.. ووضعت سيناريوهين لتصحيح المسار

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - الزمالك ضد بيراميدز

شدد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، على عدم رضاه عن أداء ونتيجة فريقه أمام بيراميدز، مؤكدا أن الفريق يمر بمرحلة دقيقة تتطلب الكثير من العمل.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست سعيدا بالنتيجة ولا بالأداء في بعض الفترات. نحتاج إلى اكتساب أفكار خططية أكثر تطورا، والعمل بجهد مضاعف لتحسين الصورة في المباريات المقبلة".

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وأضاف: "أعتذر لجماهير الزمالك على الخسارة، وأشكر اللاعبين على ما بذلوه من جهد، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، حيث حاولنا قدر الإمكان تجهيز الفريق بالشكل الأمثل".

وواصل "هناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، ولا أرى ضرورة لشرحها في الإعلام. الإصابات المتكررة تؤثر على الاستقرار، والوقت لا يخدمنا سواء في تجهيز المصابين أو إعداد الفريق بدنيًا وخططيا".

وتابع الرمادي "دوافع اللاعبين متوفرة لأنهم يمثلون نادٍ بحجم الزمالك، لكن علينا تعزيز الحافز الداخلي والانضباط التكتيكي. الجهاز الفني سيبدأ تنفيذ خطته الكاملة عقب انتهاء أول جولتين له مع الفريق".

وشدد "من حق الجمهور انتقاد أي لاعب، لكني أرفض تماما الهجوم القاسي أو الظلم. مصطفى شلبي ونبيل عماد يبذلان جهدًا كبيرًا، وأي خطأ منهما أتحمله كمدير فني ودوري أن أساعدهما فنيًا قبل أن أُقيمهما".

واختتم الرمادي تصريحاته "وضعت سيناريوهين لفترة التوقف: الأول إقامة معسكر مغلق خارج القاهرة لمدة 5 أو 6 أيام، والثاني تطبيق نظام اليوم الكامل داخل النادي. نحتاج إلى وقت أطول مع اللاعبين لتصحيح المسار، وسأحسم الأمر بالتنسيق مع الإدارة".

إبراهيم عادل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد عواد حارس الزمالك.

بيراميدز حقق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا بالموسم الحالي، بعدما حسم نتيجة الذهاب 3-0.

بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة، بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

الزمالك فقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، ويضمن الصعود إلى الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي.

رصيد الزمالك 41 نقطة قبل مباراتين من الختام وأقصى عدد من النقاط يمكن الوصول إليه هو 47 نقطة أي فقد فرصة التواجد بأول مركزين.

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