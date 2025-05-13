كرة سلة - الزمالك يحسم الجولة الأولى أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري

حسم فريق الزمالك لرجال كرة السلة الجولة الأولى من منافسات نصف نهائي دوري السوبر.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 72-70 في مباراة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.

وتقام المباراة الثانية مساء الخميس 15 مايو بينما الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وشهدت المباراة إثارة كبرى منذ البداية وحسم الأهلي التقدم في الفترة الأولى بنتيجة 21-20.

بينما عاد الزمالك في الفترة الثانية وتقدم 36-34، قبل أن يتفوق الأحمر في الفترة الثالثة بنتيجة 56-50.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة بتبادل الفريقين التقدم، إذ نجح الزمالك في العودة والتقدم 60-58 قبل أن يعود الأهلي مجددا ويتقدم 63-61.

وتقدم الزمالك 72-70 وأهدر الأهلي فرصة تسجيل الثلاثية في الثواني الأخيرة ليحسم الأبيض الجولة الأولى.

وفاز سبورتنج على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-65 في الجولة الأولى من نصف النهائي.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.