ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم تيجاني ريندرز ضمن 3 صفقات محتملة

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - ميلان

بدأ مانشستر سيتي الإنجليزي في التفاوض مع ميلان الإيطالي لضم لاعب الوسط تيجاني ريندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع ذا أثلتيك عن وضع مانشستر سيتي لـ ريندرز كهدف رئيسي لتعزيز قائمته في خط الوسط.

وأشار الموقع إلى أن جوزيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم لاعب الوسط الهولندي، رغم التعاقد مع نيكو جونزاليس من بورتو، وعودة رودري من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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ووضع مانشستر سيتي، تيجاني ريندرز ضمن قائمة مكونة من 3 أسماء لضمهم في انتقالات الصيف.

القائمة ضمت فلوريان فيرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن، ومورجان جيبس وايت لاعب نوتينجهام فورست، لتجديد دماء الفريق بعد إعلان كيفين دي بروين الرحيل مع نهاية الموسم، واحتمالية رحيل برناردو سيلفا.

وانضم ريندرز صاحب الـ26 عاما، إلى ميلان في صيف 2023، وشارك وشارك في 101 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولعب تيجاني ريندرز 51 مباراة هذا الموسم، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي يناير الماضي.

وسجل ريندرز 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويملك لاعب الوسط الهولندي فرصة للفوز بثاني ألقابه في مسيرته يوم الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا ضد بولونيا.

ووقع ريندرز عقدًا جديدًا هذا الموسم مع ميلان يقضي ببقائه حتى عام 2030.

ولعب ريندرز لمدة 5 سنوات مع ألكمار الهولندي شارك خلالهم في 128 مباراة مع الفريق.

كما شارك ريندرز في 22 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وكان ظهوره الأول عام 2023.

وساهم ريندرز في وصول المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي يورو 2024، قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة.

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