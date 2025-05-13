استعدادا للسفر إلى مصر لتدريب الأهلي.. ريبيرو يودع أورلاندو بالفوز بثلاثية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو يودع أورلاندو

ودع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي فريقه ورحل بشكل رسمي عنه بعدما قاده في آخر مباراة.

وقاد ريبيرو أورلاندو في آخر مباراة له وحقق فيها الفوز على جولدن أروز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الجنوب إفريقي.

وترك ريبيرو أورلاندو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ماميلودي صنداونز ولا يزال يتبقى للفريق مباراتين مؤجلتين.

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وكان نادي أورلاندو أعلن رحيل خوسيه ريبيرو عن الفريق بعد مباراة اليوم بشكل رسمي، بعدما وقع مع أحد الأندية دون الكشف عنها.

وقبل المباراة حرص لاعبو أورلاندو على ارتداء قمصان تحمل اسم ريبيرو تكريما له.

كما حرص الفريق بعد المباراة على التقاط بعض الصور التذكارية مع ريبيرو توديعا له.

ويستعد ريبيرو للسفر إلى مصر من أجل إتمام التفاوض مع الأهلي وتولي تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويسافر ريبيرو بعد ساعات قليلة من جنوب إفريقيا ليصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء.

وذلك ليتولى بشكل رسمي تدريب الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى حاليا عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي حتى نهاية الموسم في الدوري المصري.

وسيكون الإسباني خوسيه ريبيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتجدة الأمريكية.

خوسيه ريفيرو الأهلي أورلاندو بايرتس الدوري المصري
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