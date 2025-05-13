ميدو: لا أحمل الرمادي مسؤولية الخسارة من بيراميدز.. ونشعر بالحزن مثل الجماهير وأكثر

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب الزمالك

شدد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك على أن إدارة ناديه تعمل بقوة من أجل تحضير الفريق بشكل جيد للموسم المقبل من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات.

وقال ميدو عبر قناة أون سبورت: "كلنا نعمل ونعد جمهور الزمالك بتحسن الفريق في الموسم المقبل، سنعيد هيكلة قطاع كرة القدم بشكل مؤسسي واحترافي وهذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها تقليل الفارق مع المنافسين".

وأضاف "لا أحمل أيمن الرمادي مسؤولية الخسارة من بيراميدز لأنه جاء في توقيت صعب والفريق به إصابات وغيابات".

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وأتم تصريحاته "نعرف أن جماهير الزمالك حزينة ونحن مثلهم وأكثر، لكن نعدهم أننا سنعمل وأول طريق التحسن هو الفوز بكأس مصر لننهي الموسم ببطولة ونستعد جيدا للموسم المقبل".

وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت يوم السبت 24 مايو 2025 الجاري في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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