الدوري المصري – موعد مباراة بتروجت وبيراميدز

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

بيراميدز

يواصل بيراميدز مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما فاز على الزمالك وأشعل المنافسة على لقب الدوري مع الأهلي.

وفاز بيراميدز بهدف دون رد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وذلك قبل أن يلعب مع بتروجت في الجولة السابعة.

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موعد مباراة بتروجت وبيراميدز

ويلعب بيراميدز مع بتروجت يوم 17 مايو 2025 الجاري.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ52 نقطة، ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

بيراميدز بتروجت الدوري المصري
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