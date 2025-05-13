الدوري المصري – موعد مباراة بتروجت والزمالك
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز.
وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
وبعدها يلعب الزمالك ضد بتروجت في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري.
موعد مباراة بتروجت والزمالك
ويلعب الزمالك ضد بتروجت يوم السبت 24 مايو 2025 الجاري.
وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
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