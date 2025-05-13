انتهت كرة يد - الأهلي (24)-(15) الترجي.. السوبر أهلاوي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

عمر كاستيلو - الأهلي ضد الترجي كرة يد

يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي للرجال.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة بنتيجة 24-15والسوبر أهلاوي

ق28:45 وقت مستقطع من الأهلي لفض الاشتباك

ق25 تقدم الأهلي 20-15 واللقب يقترب

ق21:35 تفوق الأهلي مستمر والنتيجة 19-14

ق17:17 وقت مستقطع وتقدم الأهلي مستمر 17-13

ق11:11 الترجي يقلص الفارق والأهلي متقدم 15-12

ق8:16 محسن رمضان يسجل 3 أهداف متتالية وتقدم الأهلي 15-10

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 11-8

ق26:45 حميد يواصل التألق وتقدم الأهلي بنتيجة 10-6

ق23:48 الأهلي يتقدم 8-6

ق17:23 صحوة تونسية ووقت مستقطع للأهلي رغم التقدم 6-5

ق16:25 تقدم الأهلي 6-4

ق10:33 تقدم الأهلي 4-2

ق7:15 التعادل 1-1

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي الترجي السوبر الإفريقي للرجال
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