انتهت كرة يد - الأهلي (24)-(15) الترجي.. السوبر أهلاوي
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:20
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي للرجال.
وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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نهاية المباراة بنتيجة 24-15والسوبر أهلاوي
ق28:45 وقت مستقطع من الأهلي لفض الاشتباك
ق25 تقدم الأهلي 20-15 واللقب يقترب
ق21:35 تفوق الأهلي مستمر والنتيجة 19-14
ق17:17 وقت مستقطع وتقدم الأهلي مستمر 17-13
ق11:11 الترجي يقلص الفارق والأهلي متقدم 15-12
ق8:16 محسن رمضان يسجل 3 أهداف متتالية وتقدم الأهلي 15-10
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 11-8
ق26:45 حميد يواصل التألق وتقدم الأهلي بنتيجة 10-6
ق23:48 الأهلي يتقدم 8-6
ق17:23 صحوة تونسية ووقت مستقطع للأهلي رغم التقدم 6-5
ق16:25 تقدم الأهلي 6-4
ق10:33 تقدم الأهلي 4-2
ق7:15 التعادل 1-1
انطلاق المباراة