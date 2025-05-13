الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:15
كتب : FilGoal
يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا.
وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
وذلك قبل أن يلعب ضد البنك الأهلي في الجولة السابعة.
موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي
ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 مايو 2025 الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.
وتقام على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.
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