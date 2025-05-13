الزمالك يفقد فرصة التأهل إلى دوري الأبطال ويتواجد في الكونفدرالية للموسم الثالث

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:12

كتب : محمد سمير

الزمالك

فقد فريق الزمالك فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 21.

وتجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة قبل مباراتين من ختام مشواره في الدوري.

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وبذلك يصبح أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه الزمالك في الدوري 47 نقطة.

ويعني ذلك أن الزمالك لن يتواجد في أول مركزين من المسابقة، إذ يتصدر الأهلي بـ 52 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثاني بـ 50 نقطة.

*حتى إذا أقرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي سيصبح رصيد الفريق 49 نقطة وهو ما يعني استحالة وصول الزمالك لنفس عدد النقاط*

وحسم الزمالك بذلك تواجده في مسابقة الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي.

إذ وصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر أمام بيراميدز وهو ما يعني تأهله كبطل أو وصيف للكأس إن لم يتواجد في المركزين الثالث والرابع بالدوري.

ويتبقى للزمالك مباراتين فقط في مسابقة الدوري بالإضافة لمواجهة نهائي الكأس ضد بيراميدز في ختام الموسم.

ويلعب الزمالك أمام بتروجت يوم السبت 24 مايو الجاري بينما يستضيف فاركو يوم 31 من الشهر نفسه.

أما نهائي كأس مصر فيقام يوم 5 يونيو على استاد القاهرة.

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