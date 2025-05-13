قبل مواجهة الأهلي.. البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في صراع مقعد الكونفدرالية

حافظ البنك الأهلي على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعد التعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب.

وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الرابع المؤهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، متخطيا المصري صاحب المركز الخامس بـ36 نقطة بعد تعادله أمام فاركو اليوم في إطار نفس الجولة.

أما حرس الحدود فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع والأخير من مجموعة المنافسة على اللقب.

البنك الأهلي يتبقى له 3 مباريات هذا الموسم أمام الأهلي، والمصري، وبتروجت.

أما حرس الحدود فيواجه فاركو وسيراميكا كليوباترا والمصري.

تفاصيل المباراة

تقدم عمرو جمال في البداية لحرس الحدود في الدقيقة 26 بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

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الغزال عمرو جمال يسجل الهدف الأول لحرس الحدود في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/6Phv22n5s9 — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نال البنك الأهلي ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بمدافع الحرس إسلام أبو سليمة، ليسددها أسامة فيصل في الشباك معلنا هدف التعادل.

وفض أسامة فيصل الشراكة مع ناصر منسي مهاجم الزمالك، وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي، لينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

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أسامة فيصل يتعادل للينك الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء pic.twitter.com/fd38qqMmYk — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل الإيجابي، وكاد البنك الأهلي أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد تسديدة من أسامة فيصل، تابعها ياو أنور بالقرب من خط المرمى ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

استمر الوقت بدل الضائع وسط محاولات من البنك الأهلي لإحراز هدف الفوز، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

مقعد الكونفدرالية

ويتأهل صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنص اللائحة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا، وضمن الأهلي وبيراميدز تأهلهما.

أما صاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر فيتأهلا إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونظرا لأن صاحب المركز الثالث هو الزمالك، ويخوض نهائي الكأس أمام بيراميدز، سيتأهل صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري إلى الكونفدرالية.