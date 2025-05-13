بخطأ من عواد.. بيراميدز يواصل مطاردة الأهلي على الصدارة ويرسل الزمالك للكونفدرالية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بيراميدز

حقق بيراميدز فوزا ثمينا على الزمالك ليواصل صراعه الشرس مع الأهلي على صدارة الدوري.

وفاز بيراميدز على الزمالك 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

إبراهيم عادل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد عواد حارس الزمالك.

بيراميدز حقق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا بالموسم الحالي، بعدما حسم نتيجة الذهاب 3-0.

بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة، بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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رصيد الزمالك 41 نقطة قبل مباراتين من الختام وأقصى عدد من النقاط يمكن الوصول إليه هو 47 نقطة أي فقد فرصة التواجد بأول مركزين.

تغيير اضطراي

أيمن الرمادي مدرب الزمالك أجرى تبديلا اضطراريا بخروج محمد شحاتة الذي تعرض للإصابة في العضلة الخليفة، ونزول صلاح مصدق وذلك قبل انطلاق المباراة بقليل.

فيما عاد أحمد حمدي للتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة بقطع بالرباط الصليبي في مواجهة نهضة بركان يوم 19 مايو 2024.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط هجومي على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأبعد محمود حمدي الونش عرضية خطيرة بعد انطلاقة من أحمد عاطف قطة.

وأرسل محمود مرعي عرضية مباغتة، أخطأ محمد عواد حارس مرمى الزمالك في إمساك الكرة لتسقط أمام إبراهيم عادل الذي لم يجد صعوبة في تسجيلها بالدقيقة 21.

ورد الزمالك بانطلاقة سريعة من مصطفى شلبي وعرضية متقنة حولها سيف جعف بضربة رأسية لكنها مرت بجوار المرمى ليضيع هدف التعادل.

وغادر ناصر منسي بعد تعرضه للإصابة، وحل التونسي سيف الجزيري بدلا من في الدقيقة 34.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتغيير اضطراري جديد، بخروج صلاح الدين مصدق المصاب ومشاركة أحمد فتوح بدلا منه.

وكاد الزمالك أن يتعادل بعد محاولة خطيرة عن طريق محمود بنتايك الذي سدد كرة قوية من ضربة ثابتة مرت بجوار المرمى.

وأهدر حسام عبد المجيد فرصة جديدة للتعادل بعدما سدد كرة علت المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك بعد غياب طويل، في الدقيقة 79 على حساب محمود بنتايك.

وسدد أحمد عبد الرحيم إيشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

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