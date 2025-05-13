كرة يد - بترو أتليتكو يتوج بلقب السوبر الإفريقي للسيدات بالفوز على الأهلي

توج فريق سيدات بترو أتليتكو الأنجولي بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي.

وتغلب فريق بترو أتليتكو على سيدات الأهلي بنتيجة 25-14 في المباراة النهائية.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات السوبر الإفريقي لرجال وسيدات اليد.

ونجح بترو أتليتكو في حصد السوبر الإفريقي للسيدات للمرة العشرين في تاريخه.

وحقق الأهلي وصافة السوبر الإفريقي للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد بترو أتليتكو وصافة النسخة الماضية من بطولة السوبر التي أقيمت في الجزائر.

وكان بترو أتليتكو قد تغلب على أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.

بينما الأهلي حقق الفوز على الجمعية الرياضية بالساحل التونسي في نصف النهائي.

وتبدأ منافسات كأس الكؤوس للرجال والسيدات غدا الأربعاء.