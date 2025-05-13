فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري

انفرد أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بصدارة هدافي الدوري المصري.

أسامة فيصل النادي : البنك الأهلي الدوري المصري

ووصل فيصل إلى 12 هدفا بعد تسجيله هدف التعادل لصالح البنك الأهلي في شباك حرس الحدود.

هدف أسامة فيصل جاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء سددها في شباك محمود الزنفلي حارس حرس الحدود.

وفض أسامة فيصل الشراكة مع الثنائي ناصر منسي مهاجم الزمالك، وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي ولكل منهما 11 هدفا.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

أسامة فيصل (12 هدفا)

ناصر منسي - إمام عاشور (11 هدفا)

ياو أنور - محمد علي بن حمودة (9 أهداف)

إبراهيم عادل - شادي حسين - عمرو ناصر - صلاح محسن (8 أهداف)

يذكر أن الفلسطيني وسام أبو علي حصد جائزة هداف الدوري المصري عن الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدفا منذ انضمامه للأهلي في يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم في الأول من يونيو المقبل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويسعى للتأهل للكونفدرالية الإفريقية.