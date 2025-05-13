انتهت كرة سلة - الزمالك (72)-(70) الأهلي.. نهاية الجولة الأولى

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

يواجه الزمالك فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتقام المباراة على صالة برج العرب.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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نهاية الجولة الأولى بفوز الزمالك 72-70

ق00:10 تقدم الزمالك 72-70

ق00:39 تقدم الزمالك 72-70

ق00:50 تقدم الزمالك 72-68

ق1:27 الزمالك يتقدم 70-68

ق5:00 تقدم الأحمر مجددا 63-61

ق6:11 صحوة بيضاء والتقدم 60-58

ق7:55 الزمالك يقلص الفارق وتقدم الأهلي 58-55

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 56-50

ق3:24 التعادل 44-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 36-34

ق1:20 التعادل 34-34

ق5:00 التعادل 28-28

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 21-20

ق1:25 الزمالك يتقدم لأول مرة 18-17

ق2:24 التعادل 15-15

ق3:00 تقدم الأهلي 15-12

ق5:00 منتصف الفترة الأولى وتقدم الأهلي 12-6

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الزمالك الدوري
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