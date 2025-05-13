انتهت كرة سلة - الزمالك (72)-(70) الأهلي.. نهاية الجولة الأولى
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 21:02
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.
وتقام المباراة على صالة برج العرب.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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نهاية الجولة الأولى بفوز الزمالك 72-70
ق00:10 تقدم الزمالك 72-70
ق00:39 تقدم الزمالك 72-70
ق00:50 تقدم الزمالك 72-68
ق1:27 الزمالك يتقدم 70-68
ق5:00 تقدم الأحمر مجددا 63-61
ق6:11 صحوة بيضاء والتقدم 60-58
ق7:55 الزمالك يقلص الفارق وتقدم الأهلي 58-55
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 56-50
ق3:24 التعادل 44-44
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 36-34
ق1:20 التعادل 34-34
ق5:00 التعادل 28-28
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بنتيجة 21-20
ق1:25 الزمالك يتقدم لأول مرة 18-17
ق2:24 التعادل 15-15
ق3:00 تقدم الأهلي 15-12
ق5:00 منتصف الفترة الأولى وتقدم الأهلي 12-6
الفترة الأولى
انطلاق المباراة