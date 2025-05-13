كرة سلة - منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2027

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 20:47

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم العالم لكرة السلة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم في عام 2027.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم كل من مالي وأنجولا وأوغندا.

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ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ومحمد سليم مدرب ورامي جنيدي مدرب وأحمد الجارحي مدرب.

بينما سامح صلاح مدير الفريق- ومحمد جمال مخطط أحمال وإسلام جمعة علاج طبيعي وعبد الرحمن الجلاد إحصائي وعلي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 12 سبتمبر في 2027 بدولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في نوفمبر 2025 وتستمر حتى مارس 2027.

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