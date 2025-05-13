مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني

عبر علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن ضيقه بسبب ما وصفه بإضاعة لاعبي الأهلي للوقت في مباراة الفريقين التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء.

وحقق الأهلي الفوز على حساب سيراميكا بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي في الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب في بطولة الدوري.

وأوضح ماهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أرغب في الحديث عن التحكيم وكل ما أتمناه أن يمنح الحكم لكل فريق حقه".

وأكمل "لم نعترض على حكم المباراة بسبب الوقت الإضافي، ولكن لا يجوز أن يضيع اللاعبين في الأهلي أو الزمالك الوقت، لم نلعب في الشوط الثاني اليوم أكثر من 20 دقيقة"

وعن الفرص التي أتيحت لفريقه أمام الأهلي "سيطرنا على المباراة، وأتيحت لنا 8 فرق خطيرة على مرمى الأهلي".

وأضاف: "اللاعبون قدموا كل شيء في المباراة ولكن تعرضنا للخسارة، وتعادلنا أمام الزمالك رغم أننا لم نكن الأفضل، ربنا عايز الأهلي يكسب".

وتحدث عن الفرصة الخطيرة التي أتيحت لمهاجمه الجنوب إفريقي فخري لاكاي: "لن ألقي اللوم على لاكاي، أضاع فرصة سهلة أمام مرمى الأهلي، ولكن يبقى لاعب مهم ونعتمد عليه في بناء اللعب."

وتابع "لاكاي شعر بإجهاد بعد المجهود الذي بذله والالتحامات الكثيرة في المباراة، ولذلك خشيت عليه وقررت استبداله، وجميع تغييراتي كانت هجومية".

وأتم "متمسك بطريقة لعبي، وهذه هي شخصية الفريق، واللاعب حين يرى إصرار الجهاز الفني على طريقة اللعب، يصدقها، تولينا المسؤولية في وقت صعب، ونجحنا في حصد عدد من النقاط لحجز مقعدنا في مجموعة المنافسة على اللقب".

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع بيراميدز إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الأخير فريق الزمالك بعد قليل.

أما سيراميكا كليوباترا فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب.