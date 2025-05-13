مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

عمرو السولية - محمد شكري - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

عبر علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن ضيقه بسبب ما وصفه بإضاعة لاعبي الأهلي للوقت في مباراة الفريقين التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء.

وحقق الأهلي الفوز على حساب سيراميكا بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي في الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب في بطولة الدوري.

وأوضح ماهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أرغب في الحديث عن التحكيم وكل ما أتمناه أن يمنح الحكم لكل فريق حقه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر النحاس: حققنا انتصارا هاما أمام فريق منظم.. ومستقبلي يحدده النادي الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا

وأكمل "لم نعترض على حكم المباراة بسبب الوقت الإضافي، ولكن لا يجوز أن يضيع اللاعبين في الأهلي أو الزمالك الوقت، لم نلعب في الشوط الثاني اليوم أكثر من 20 دقيقة"

وعن الفرص التي أتيحت لفريقه أمام الأهلي "سيطرنا على المباراة، وأتيحت لنا 8 فرق خطيرة على مرمى الأهلي".

وأضاف: "اللاعبون قدموا كل شيء في المباراة ولكن تعرضنا للخسارة، وتعادلنا أمام الزمالك رغم أننا لم نكن الأفضل، ربنا عايز الأهلي يكسب".

وتحدث عن الفرصة الخطيرة التي أتيحت لمهاجمه الجنوب إفريقي فخري لاكاي: "لن ألقي اللوم على لاكاي، أضاع فرصة سهلة أمام مرمى الأهلي، ولكن يبقى لاعب مهم ونعتمد عليه في بناء اللعب."

وتابع "لاكاي شعر بإجهاد بعد المجهود الذي بذله والالتحامات الكثيرة في المباراة، ولذلك خشيت عليه وقررت استبداله، وجميع تغييراتي كانت هجومية".

وأتم "متمسك بطريقة لعبي، وهذه هي شخصية الفريق، واللاعب حين يرى إصرار الجهاز الفني على طريقة اللعب، يصدقها، تولينا المسؤولية في وقت صعب، ونجحنا في حصد عدد من النقاط لحجز مقعدنا في مجموعة المنافسة على اللقب".

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع بيراميدز إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الأخير فريق الزمالك بعد قليل.

أما سيراميكا كليوباترا فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب.

سيراميكا كليوباترا الأهلي علي ماهر الدوري
نرشح لكم
مؤتمر يورتشيتش: من الصعب أن تكون بطل الدوري.. ولأننا بيراميدز فالأمر أصعب ريفيرو: الكشف عن وجهتي الجديدة قريبا الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي الزمالك أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لحرس الحدود مؤتمر الرمادي: أرفض الظلم.. ووضعت سيناريوهين لتصحيح المسار ميدو: لا أحمل الرمادي مسؤولية الخسارة من بيراميدز.. ونشعر بالحزن مثل الجماهير وأكثر الدوري المصري – موعد مباراة بتروجت وبيراميدز الدوري المصري – موعد مباراة بتروجت والزمالك
أخر الأخبار
كرة سلة - الكرداني لـ في الجول: صعوبة تصفيات كأس العالم في الدور الثاني.. وتركيزنا ببطولة الأمم 30 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر يورتشيتش: من الصعب أن تكون بطل الدوري.. ولأننا بيراميدز فالأمر أصعب 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الرابعة على التوالي.. الأهلي يكتسح الترجي ويتوج بـ السوبر الإفريقي 47 دقيقة | كرة يد
سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريفيرو: الكشف عن وجهتي الجديدة قريبا ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: ضمك لن يجدد لـ طارق حامد.. ورغبة اللاعب العودة للزمالك ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة