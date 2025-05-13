كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد المنتدى المغربي كرة يد

اكتفى فريق الزمالك بالميدالية البرونزية من بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وتغلب الزمالك على فريق المنتدى المغربي بنتيجة 41-20 ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتفوق الزمالك منذ البداية في اللقاء وتغلب في الشوط الأول على الفريق المغربي بنتيجة 21-8.

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وتحصل أكرم يسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 27-31.

بينما المنتدى المغربي ودع نصف النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.

وسبق وأن حصل الزمالك على لقب السوبر الإفريقي 7 مرات.

وكان آخر لقب حصل عليه الزمالك في 2020 أمام الأهلي على استاد القاهرة.

كرة يد الزمالك المنتدى المغربي
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