كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
اكتفى فريق الزمالك بالميدالية البرونزية من بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد.
وتغلب الزمالك على فريق المنتدى المغربي بنتيجة 41-20 ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتفوق الزمالك منذ البداية في اللقاء وتغلب في الشوط الأول على الفريق المغربي بنتيجة 21-8.
وتحصل أكرم يسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 27-31.
بينما المنتدى المغربي ودع نصف النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.
وسبق وأن حصل الزمالك على لقب السوبر الإفريقي 7 مرات.
وكان آخر لقب حصل عليه الزمالك في 2020 أمام الأهلي على استاد القاهرة.
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