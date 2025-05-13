كرة سلة - سبورتنج يهزم الاتحاد في أولى جولات نصف نهائي الدوري

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 20:22

كتب : هاني العوضي

فريق سبورتنج - كرة سلة

تغلب فريق سبورتنج على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر المصري.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وفاز سبورتنج على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-65 في الجولة الأولى من نصف النهائي.

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وتقام المباراة الثانية مساء الخميس 15 مايو بينما الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وكان سبورتنج قد تغلب على الاتحاد ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات من المسابقة.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.

كرة سلة سبورتنج الاتحاد
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