الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز

كشف الزمالك سبب استبعاد محمد شحاتة لاعب الفريق من التشكيل الأساسي لمواجهة بيراميدز في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

وأجرى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي تعديلاً على تشكيل مواجهة بيراميدز ودفع بصلاح مصدق بدلاً من محمد شحاتة.

وجاء قرار الرمادي بعد شكوى محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

كما دخل أيمن أمير عبد العزيز قائمة المباراة ليتواجد على مقاعد البدلاء.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك: "اللاعب تواجد في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم بعد التأكد من سلامته وخضوعه لأشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع " خلال عمليات الإحماء اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية ليتم الاستقرار بشكل سريع على استبداله حرصاً على سلامته وتجهيز للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري ومباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وبات تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد

أمامهما : سيف جعفر - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي.

مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وأيمن أمير عبد العزيز ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.