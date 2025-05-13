مباشر الدوري - حرس الحدود (1)-(1) البنك الأهلي.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:48
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي في الجولة الجولة السادسة من مجموعة البطولة للدوري المصري على استاد المكس في الإسكندرية.
ويحتل حرس الحدود المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، فيما يحل البنك الأهلي رابعا برصيد 36 نقطة، ويسعى لخطف المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45+10: جووووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل من ضربة جزاء.
ق 45+9: ضربة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد اصطدام الكرة بيد مدافع حرس الحدود.
ق 26: جوووووول عمرو جمال يسجل الهدف الأول لحرس الحدود بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.
بداية المباراة
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