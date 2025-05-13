دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:45
كتب : محمد جمال
استهل منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح.
وأقيمت المباراة في إطار استعدادات المنتخب المصري لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه.
وتمكن منتخب مصر من حسم ركلات الترجيح لصالحه (4 – 3).
الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقوده فنيا حسين عبد اللطيف.
وسيخوض لقاءين أمام الثنائي إيرلندا وبولندا في إطار نفس الدورة.
ويلعب منتخب مصر ضد إيرلندا يوم 15 مايو الجاري.
فيما سيلعب ضد منتخب بولندا يوم18 مايو الجاري.
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