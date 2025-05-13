مؤتمر النحاس: حققنا انتصارا هاما أمام فريق منظم.. ومستقبلي يحدده النادي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - عماد النحاس

يرى عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي أن فريقه نجح في تحقيق انتصار هام أمام فريق منظم مثل سيراميكا كليوباترا.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل سجله أشرف بنشرقي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا هاما أمام فرقة منظمة، نجحنا في استغلال الفرص وسجلنا منهم هدف المباراة".

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وتابع "اهتم الفريق بالحالة الدفاعية أكثر من الهجومية، والمباريات السابقة كنا نلعب بشكل هجومي أكثر، لكن الأهم هو تحقيق الفوز".

وشدد "إن شاء الله ينجح الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري، كنا حريصين على تحقيق الفوز وتركنا الاستحواذ خارج مناطق الخطورة".

أما عن آخر إنقاذ في المباراة فأجاب "ياسر إبراهيم أدى مباراة كبيرة اليوم، والأمر نفسه ينطبق على كل من مصطفى العش وأحمد كوكا".

وبسؤاله عن مستقبل بعد اقتراب التعاقد مع مدرب أجنبي أوضح "هذا ليس قراري ولكنه قرار النادي".

وتابع "لا أحب التحدث عن أخطاء اللاعبين، وطاهر محمد لعب بشكل جيد حتى النهاية وكذلك بنشرقي".

وكشف النحاس "لا يزال لدينا مباراتين مهمتين ونفكر الآن في مواجهة البنك الأهلي وتحقيق الفوز".

وأضاف "كنا في حاجة لتسجيل الهدف الثاني أمام سيراميكا كليوباترا ولكن في الوقت نفسه استهدفنا الحفاظ على النتيجة، وخطورتهم الحقيقية كانت في آخر دقيقتين".

واختتم النحاس تصريحاته "لا أرى أننا تأخرنا في المباراة أمام سيراميكا كليوباترا لكن أمام المصري دخلنا في أجواء المباراة متأخرين 5 دقائق".

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وسجل أشرف بنشرقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 بعد مهارة فردية سددها في شباك محمد بسام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع بيراميدز إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الأخير فريق الزمالك بعد قليل.

أما سيراميكا كليوباترا فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب.

الأهلي الدوري المصري عماد النحاس
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