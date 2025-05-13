تقرير: رحيل لابورت عن النصر مسألة وقت.. وشرط مارسيليا لضمه

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن رحيل إيمرك لابورت مدافع النصر السعودي عن الفريق مسألة وقت.

ويرغب لابورت في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده، الممتد حتى صيف 2026.

وأوضحت الرياضية أن لابورت سيجتمع مع إدارة ناديه خلال الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإجراء مخالصة مالية معه، قبل نهاية الموسم الجاري.

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وتلقى لابورت عرضا شفهيا من مارسيليا الفرنسي، شرط فسخ عقده مع النصر قبل تقديم العرض الرسمي لضمه.

وسيعود مارسيليا للمشاركة أوروبيا الموسم المقبل.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة قبل جولة من نهاية الموسم.

واستبعد الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، لابورت من القائمة التي تغلبت على الأخدود، الإثنين، بتسعة أهداف دون مقابل، للمرة الثانية على التوالي.

وعلق ستيفان بيولي عن سبب استبعاد المدافع الإسباني، قائلًا: "تم استدعاء الأفضل، والذين كنا متأكدين من تقديمهم 100 % في المباراة".

ويخضع لابورت حاليًا إلى تدريبات انفرادية داخل مقر النادي، بقرار من الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، بعد توتر العلاقة بينهما، ما أجبر الأخير على استبعاده عن مواجهة اتحاد جدة، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 69 مباراة وسجل 9 أهداف.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 60 نقطةً، وتبقَّت له مواجهات الأخدود، والتعاون، والخليج، والفتح، قبل انتهاء الموسم.

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