الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا

واصل فريق الأهلي انتصاراته تحت قيادة عماد النحاس بشق الأنفس على سيراميكا كليوباترا.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وسجل أشرف بنشرقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 بعد مهارة فردية سددها في شباك محمد بسام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع بيراميدز إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الأخير فريق الزمالك بعد قليل.

أما سيراميكا كليوباترا فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بتأثر الفريقين بالطقس مع عدم وجود خطورة حقيقية على المرميين في أول ربع ساعة.

وارتكب الشناوي خطأ فادحا في الدقيقة الثامنة بالفشل في تشتيت الكرة وارتطمت بفخري لاكاي لكن مرت بسلام.

ونجح أشرف بنشرقي في استغلال تمريرة إمام عاشور الرائعة وبمهارة فردية نجح في تحويلها داخل شباك محمد بسام في الدقيقة 20.

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بعد صناعة مميزة من إمام عاشور.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

(سيراميكا كليوباترا 0 - 1 الأهلي) pic.twitter.com/E27CzOCpjw — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

ونجح الشناوي في التصدي لفرصة هدف محقق في الدقيقة 25 بعد تمريرات قصيرة من لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء.

وتراجع أداء الأهلي في الشوط الثاني وسط سيطرة تامة من سيراميكا كليوباترا بحثا عن التعادل.

ودفع النحاس بالثنائي حسين الشحات ونيتس جراديشار بدلا من وسام أبو علي وبنشرقي في الدقيقة 78، بينما في نفس التوقيت دفع علي ماهر بكل من مازن ياسر وأيمن موكا بدلا من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو.

وتواصلت سيطرة سيراميكا كليوباترا في الوقت القاتل مع تراجع فريق الأهلي بالكامل.

ودفع النحاس بالثنائي أحمد رضا وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 86 بدلا من أكرم توفيق وطاهر محمد.

بينما دفع علي ماهر بالثنائي مروان عثمان ومحمد رضا بدلا من فخري لاكاي وإسلام عيسى لتعزيز الهجوم.

وشارك محمد مجدي أفشة كبديل في الدقيقة 94.

وأنقذ ياسر إبراهيم أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 96 بعد تسديدة مروان عثمان التي مرت من محمد الشناوي لكن شتتها ياسر من على خط المرمى.

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العلامة الكاملة لـ النحاس

واصل عماد النحاس تفوقه بقيادة الأهلي بالعلامة الكاملة للمباراة الرابعة على التوالي.

وجمع الأهلي تحت قيادة النحاس 12 نقطة من آخر 4 مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

واستهل النحاس مشواره بالفوز على بتروجت قبل أن يواصل انتصاراته أمام حرس الحدود والمصري.

وانفرد الأهلي بصدارة جدول الترتيب قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز.

ثالث أهداف بنشرقي

سجل بنشرقي ثلاثة أهداف للأهلي جميعهم في مسابقة الدوري.

وخاض بنشرقي مباراته رقم 12 بقميص الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي.

وافتتح المغربي أهدافه في شباك الزمالك ثم حرس الحدود بينما ثالث أهدافه كان أمام سيراميكا كليوباترا.

المساهمة 26

وصل إمام عاشور للمساهمة رقم 26 هذا الموسم.

ونجح عاشور مع الأهلي هذا الموسم بتسجيل 16 هدفا وصناعة 10 آخرين.

وفي مسابقة الدوري فقط سجل إمام عاشور 11 هدفا وصنع الآن الهدف السابع.

ويتقاسم إمام عاشور صدارة ترتيب الهدافين رفقة أسامة فيصل وناصر منسي بـ 11 هدفا لكل منهم.