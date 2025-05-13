التشكيل - مدبولي أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود

يستضيف حرس الحدود منافسه البنك الأهلي في الجولة السادسة من مجموعة البطولة للدوري المصري، على استاد المكس في الإسكندرية.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، فيما يحل البنك الأهلي رابعا برصيد 36 نقطة، ويسعى لخطف المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ أحمد زهران المدير الفني لحرس الحدود بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد سامي – إسلام أبو سليمة – كريم يحيى – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا - محمد مجلي – محمود أوكا

الهجوم: فوزي الحناوي - فرانك إيتوجا – عمرو جمال

ويبدأ طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوبو - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أحمد ربيع

الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري

وسط الهجوم: أسامة فيصل - أحمد مدبولي - ياو أنور

الهجوم: أحمد ياسر ريان