بالنيران الصديقة.. المصري يتعادل مع فاركو

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

المصري - فاركو

تعادل فاركو مع المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري في مجموعة المنافسة على اللقب.

وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد.

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 31 في المركز السابع، ووصل المصري إلى النقطة 36 في المركز الرابع.

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تقدم فاركو في الدقيقة 51 بهدف رائع سجله أحمد شريف بتسديدة ذهبت على يسار الحارس محمود جاد.

وكاد المصري أن يتعادل عن طريق جون إيبوكا بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس محمد سعيد شيكا.

ومرة أخرى أهدر المصري فرصة خطيرة عن طريق ميدو جابر بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى العارضة.

وأسفرت محاولات المصري عن هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق أحمد عوض مدافع فاركو بالخطأ في مرماه بعدما أبعد الكرة بشكل خاطئ لتسكن الشباك.

ويلعب المصري في الجولة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب فاركو ضد حرس الحدود.

المصري فاركو الدوري المصري
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