تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم ضد الزمالك.. وعودة مصطفى فتحي

أعلن كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد الزمالك بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويقود إبراهيم عادل هجوم بيراميدز أمام الزمالك، فيما عاد مصطفى فتحي للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.