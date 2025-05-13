تشكيل الزمالك - الرمادي يجري 3 تغييرات أمام بيراميدز.. وعودة أحمد حمدي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك ضد نهضة بركان - نهائي الكونفدرالية

أجرى أيمن الرمادي مدرب الزمالك 3 تغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وأعاد الرمادي، محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك على حساب محمد صبحي.

أخبار متعلقة:
الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا بالنيران الصديقة.. المصري يتعادل مع فاركو تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب

كما دفع بسيف فاروق جعفر في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز للمباراة الثانية على التوالي.

فيما عاد أحمد حمدي للظهور على مقاعد بدلاء الزمالك لأول مرة منذ إصابته ضد نهضة بركان يوم 19 مايو 2024.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد

أمامهما : سيف جعفر - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي.

مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. التعادل يضيع مباشر الدوري - حرس الحدود (1)-(1) البنك الأهلي.. الشوط الثاني دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح مؤتمر النحاس: حققنا انتصارا هاما أمام فريق منظم.. ومستقبلي يحدده النادي الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة - الزمالك (20)-(21) الأهلي.. الفترة الثانية 29 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2027 43 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي 58 دقيقة | كرة يد
كرة سلة - سبورتنج يهزم الاتحاد في أولى جولات نصف نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. التعادل يضيع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما