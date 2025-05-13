تشكيل الزمالك - الرمادي يجري 3 تغييرات أمام بيراميدز.. وعودة أحمد حمدي

أجرى أيمن الرمادي مدرب الزمالك 3 تغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وأعاد الرمادي، محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك على حساب محمد صبحي.

كما دفع بسيف فاروق جعفر في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز للمباراة الثانية على التوالي.

فيما عاد أحمد حمدي للظهور على مقاعد بدلاء الزمالك لأول مرة منذ إصابته ضد نهضة بركان يوم 19 مايو 2024.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد

أمامهما : سيف جعفر - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي.

مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.