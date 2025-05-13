تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الدولي البرتغالي رفائيل لياو لاعب ميلان.

ويرتبط البرتغالي بعقد يمتد مع ميلان حتى 2028 وبشرط جزائي يصل لـ 175 مليون يورو.

وبحسب موقع CaughtOffside الإنجليزي، فإن تشيلسي بدأ مفاوضاته مع ميلان لضم رفائيل لياو بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن تشيلسي مستعد لدفع 62 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لياو.

مفاوضات تشيلسي جاءت بعد أنباء رغبة أرسنال في ضم رفائيل لياو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أرسنال وضع رافائيل لياو نجم ميلان هدفا لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن ميلان لا يفكر في بيع نجمه لكن إذا وصل عرضا لإدارة الروسونيري بمبلغ يفوق 100 مليون يورو ربما يتم التفكير في بيعه.

البرتغالي صاحب الـ 25 عاما خاض الموسم الجاري 48 مباراة سجل 12 وصنع 13.

وبقميص ميلان خلال 258 مباراة سجل 70 هدفا وصنع 62 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.

لياو تشيلسي ميلان
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