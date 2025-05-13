أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب

بدأ منتخب مصر للشباب تحضيراته لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب يوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن نصف نهائي البطولة.

وخاض لاعبو منتخب مصر للشباب تدريبات استشفائية اليوم فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء.

وتأهل منتخب مصر للشباب لنصف النهائي بعد الفوز المثير على غانا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

فيما تأهل منتخب المغرب للدور ذاته عقب فوزه على سيراليون.

وحجز منتخب مصر تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

ويتطلع منتخب الشباب لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الإفريقي.