خبر في الجول - اللجنة الفنية تستقر على استمرار نبيه والكاس.. وبرنامج إعداد قوي لكأسي العالم

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 18:25

كتب : محمد جمال

أسامة نبيه - مران منتخب مصر للشباب

استقرت اللجنة الفنية على استمرار أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، وأحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، في مناصبهما.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الفنية استقرت على استمرار الجهازين الفنيين مع وضع برنامج إعداد قوي لهما يتضمن خوض مباريات ودية قوية وأمام منتخبات أوروبية

ولم يحضر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماع اللجنة الفنية اليوم الثلاثاء، بسبب ظروف سفره خارج البلاد.

أخبار متعلقة:
مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا مؤتمر أحمد خالد: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب اتحاد الكرة يضع خطة منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم

وتأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم بعد الفوز على حساب غانا بركلات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويتأهل 4 منتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب إلى كأس العالم.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويلتقي المنتخب المصري للشباب أمام المغرب في نصف النهائي، فيما يواجه منتخب نيجيريا منافسه جنوب إفريقيا على الجانب الآخر.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر من العام الجاري.

وتأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم المقرر في قطر خلال الفترة من من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر دون 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وحدد فيفا يوم 25 مايو الجاري موعدا لإقامة قرعة البطولة في الدوحة.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

وظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر للناشئين أسامة نبيه أحمد الكاس كأس العالم للشباب اتحاد الكرة اللجنة الفنية
نرشح لكم
دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب خبر في الجول.. اتحاد الكرة يقرر تكوين منتخب جديد لخوض كأس العرب نجم غانا للشباب: بذلنا قصارى جهدنا ضد مصر لكن الحظ لم يحالفنا مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي إفريقيا تحت 20 عاما.. والقناة الناقلة إلى المونديال.. مصر تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للشباب انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم
أخر الأخبار
كرة سلة - منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2027 3 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني 7 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي 17 دقيقة | كرة يد
كرة سلة - سبورتنج يهزم الاتحاد في أولى جولات نصف نهائي الدوري 27 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. جووووول الأول ساعة | الدوري المصري
دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما