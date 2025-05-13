خبر في الجول - اللجنة الفنية تستقر على استمرار نبيه والكاس.. وبرنامج إعداد قوي لكأسي العالم

استقرت اللجنة الفنية على استمرار أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، وأحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، في مناصبهما.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الفنية استقرت على استمرار الجهازين الفنيين مع وضع برنامج إعداد قوي لهما يتضمن خوض مباريات ودية قوية وأمام منتخبات أوروبية

ولم يحضر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماع اللجنة الفنية اليوم الثلاثاء، بسبب ظروف سفره خارج البلاد.

وتأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم بعد الفوز على حساب غانا بركلات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويتأهل 4 منتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب إلى كأس العالم.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويلتقي المنتخب المصري للشباب أمام المغرب في نصف النهائي، فيما يواجه منتخب نيجيريا منافسه جنوب إفريقيا على الجانب الآخر.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر من العام الجاري.

وتأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم المقرر في قطر خلال الفترة من من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر دون 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وحدد فيفا يوم 25 مايو الجاري موعدا لإقامة قرعة البطولة في الدوحة.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

وظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.