خبر في الجول.. اتحاد الكرة يقرر تكوين منتخب جديد لخوض كأس العرب

تناقش اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مصير المنتخب من المشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر ديسمبر القادم.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، برفضه المشاركة في بطولة كأس العرب بسبب قرب موعدا من كأس الأمم الإفريقية.

مدرب المنتخب يرى أن غياب اللاعبين المحترفين والخوف من إصابات اللاعبين أيضا سببان لرفض المشاركة بالمنتخب الأول في كأس العرب، حسبما علم FilGoal.com.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، ويتبعها كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وسيتم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 24 من شهر مايو الجاري.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وعلم Filgoal.com أن اللجنة الفنية اتفقت مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على تكوين منتخب بجهاز فني مصري جديد ليخوض بطولة كأس العرب من اللاعبين غير المختارين لأمم إفريقيا.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.