تقرير: ديريك كوتيسا يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى أيك أثينا

يستعد أيك أثينا اليوناني للإعلان عن صفقة انضمام السويسري ديريك كوتيسا في صفقة انتقال حر.

وكشف موقع PARAPOLITIKA اليوناني أن ديريك كوتيسا قد اجتاز الكشف الطبي.

وأشار التقرير إلى أن أيك أثينا يستعد للإعلان عن أول صفقة انتقال صيفية بضم ديريك كوتيسا.

ويستعد أيك أثينا لإعلان مدير فني جديد وإنهاء تعاقده مع ماتياس ألميدا.

وينتهي تعاقد كوتيسا مع سيرفيت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وشارك كوتيسا في 40 مباراة بقميص سيرفيت منذ بداية الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.

كوتيسا كان هدفا للأهلي لضمه خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وارتبط اسم كوتيسا بعد ذلك بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد نهاية تعاقده مع سيرفيت السويسري.