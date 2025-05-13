تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

بدأ تشابي ألونسو المرشح الأبرز لتدريب ريال مدريد في ترتيب أوراق فريقه للموسم المقبل.

وبات الونسو قريبا من تدريب ريال مدرد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ألونسو فضل التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول على حساب الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد لتدعيم خط وسط الفريق في المرحلة القادمة.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: سبب الرحيل من ريال مدريد؟ لكل شيء نهاية أونا سيرو: انتهى موسمه.. رودريجو يغادر مران ريال مدريد مصابا رومانو: فاسكيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد عقب كأس العالم للأندية ماركا: بعد أرنولد.. ألونسو يطلب صفقتين لدفاع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

وأوضحت التقارير أن ألونسو يرى في ماك أليستر الخيار الأنسب نظرا لتفوقه في الجوانب الهجومية على حساب زوبيمندي.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة ألونسو مهدت انتقال زوبيمندي إلى أرسنال الذي سيدفع الرشط الجزائي البالغ 60 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب ريال سوسيداد.

وذكرت التقارير أن مهمة ريال مدريد في ضم ماك أليستر لن تكون سهلة في ظل امتداد عقد الدولي الأرجنتيني مع ليفربول حتى صيف 2028.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ألونسو سيقود ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي والذي سيتولى تدريب منتخب البرازيل.

ومن المنتظر فتح فترة انتقالات مؤقتة للفرق المشاركة بكأس العالم خلال الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 قبل بداية البطولة.

ويملك ريال مدريد خيار إعادة شراء 3 لاعبين وهم ماريو جيلا مدافع لاتسيو ورافا مارين من نابولي وأليكس خيمينيز الظهير لاعب ميلان والذي سيتطيع اللعب بالطرفين.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بل سالزبورج النمساوي.

ليفربول ريال مدريد ماك أليستر
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو تقرير: نابولي يسعى للتعاقد مع دي بروين سكاي: بايرن يستهدف ضم ثنائي ليفركوزن كيكر: ليفربول على وشك التعاقد مع بديل ألكسندر أرنولد ميرور: ليفركوزن ينافس 4 أندية إنجليزية على ضم جناح مانشستر سيتي تقرير: وكيل أوسيمين يلتقي بمسؤولي الهلال الأربعاء.. وتوقف مفاوضات مانشستر يونايتد الرياضية: الشباب السعودي يفاوض لاعب إيفرتون ومهاجم ألميريا خبر في الجول – الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى
أخر الأخبار
كرة يد - بترو أتليتكو يتوج بلقب السوبر الإفريقي للسيدات بالفوز على الأهلي 18 دقيقة | كرة يد
فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة - الزمالك (36)-(34) الأهلي.. نهاية الفترة الثانية 56 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2027 ساعة | كرة سلة
مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي ساعة | كرة يد
كرة سلة - سبورتنج يهزم الاتحاد في أولى جولات نصف نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما