تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد

بدأ تشابي ألونسو المرشح الأبرز لتدريب ريال مدريد في ترتيب أوراق فريقه للموسم المقبل.

وبات الونسو قريبا من تدريب ريال مدرد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ألونسو فضل التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول على حساب الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد لتدعيم خط وسط الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضحت التقارير أن ألونسو يرى في ماك أليستر الخيار الأنسب نظرا لتفوقه في الجوانب الهجومية على حساب زوبيمندي.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة ألونسو مهدت انتقال زوبيمندي إلى أرسنال الذي سيدفع الرشط الجزائي البالغ 60 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب ريال سوسيداد.

وذكرت التقارير أن مهمة ريال مدريد في ضم ماك أليستر لن تكون سهلة في ظل امتداد عقد الدولي الأرجنتيني مع ليفربول حتى صيف 2028.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ألونسو سيقود ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي والذي سيتولى تدريب منتخب البرازيل.

ومن المنتظر فتح فترة انتقالات مؤقتة للفرق المشاركة بكأس العالم خلال الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 قبل بداية البطولة.

ويملك ريال مدريد خيار إعادة شراء 3 لاعبين وهم ماريو جيلا مدافع لاتسيو ورافا مارين من نابولي وأليكس خيمينيز الظهير لاعب ميلان والذي سيتطيع اللعب بالطرفين.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بل سالزبورج النمساوي.