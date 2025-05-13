ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 17:40

كتب : محمد سمير

أشرف بنشرقي - إمام عاشور - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

سجل أشرف بنشرقي ثالث أهدافه بقميص الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وصنع إمام عاشور هدف بنشرقي ليساهم في الهدف الـ 26 هذا الموسم بينهم 18 في الدوري.

وافتتح بنشرقي التسجيل للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

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ويخوض بنشرقي مباراته رقم 12 بقميص الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي.

وسجل بنشرقي ثلاثة أهداف للأهلي جميعهم في مسابقة الدوري.

إذ افتتح المغربي أهدافه في شباك الزمالك ثم حرس الحدود بينما ثالث أهدافه كان أمام سيراميكا كليوباترا.

أما إمام عاشور فوصل للمساهمة رقم 26 هذا الموسم مع الأهلي بتسجيل 16 هدفا وصناعة 10 آخرين.

وفي مسابقة الدوري فقط سجل إمام عاشور 11 هدفا وصنع الآن الهدف السابع.

ويتقاسم إمام عاشور صدارة ترتيب الهدافين رفقة أسامة فيصل وناصر منسي بـ 11 هدفا لكل منهم.

الدوري المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا أشرف بنشرقي
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