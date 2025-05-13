ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا

سجل أشرف بنشرقي ثالث أهدافه بقميص الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وصنع إمام عاشور هدف بنشرقي ليساهم في الهدف الـ 26 هذا الموسم بينهم 18 في الدوري.

وافتتح بنشرقي التسجيل للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويخوض بنشرقي مباراته رقم 12 بقميص الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي.

وسجل بنشرقي ثلاثة أهداف للأهلي جميعهم في مسابقة الدوري.

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بعد صناعة مميزة من إمام عاشور.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

(سيراميكا كليوباترا 0 - 1 الأهلي) pic.twitter.com/E27CzOCpjw — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

إذ افتتح المغربي أهدافه في شباك الزمالك ثم حرس الحدود بينما ثالث أهدافه كان أمام سيراميكا كليوباترا.

أما إمام عاشور فوصل للمساهمة رقم 26 هذا الموسم مع الأهلي بتسجيل 16 هدفا وصناعة 10 آخرين.

وفي مسابقة الدوري فقط سجل إمام عاشور 11 هدفا وصنع الآن الهدف السابع.

ويتقاسم إمام عاشور صدارة ترتيب الهدافين رفقة أسامة فيصل وناصر منسي بـ 11 هدفا لكل منهم.