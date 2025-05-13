11 مليون يورو تفصل النصر عن إقالة بيولي

يواجه نادي النصر السعودي عقبة مالية كبيرة قد تؤخر حسم مصير المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وتزايدت الأصوات داخل إدارة النصر بإنهاء التعاقد مع بيولي خاصة بعد خروج الفريق خالي الوفاض بالموسم الحالي.

وبحسب قنوات ssc السعودية، فإن قيمة مستحقات ستيفانو بيولي عن الموسم المتبقي في عقده مع النصر تعرقل قرار إقالته.

وأوضحت التقارير أن قيمة الموسم المتبقي لبيولي مع النصر تبلغ 11 مليون يورو.

ويمتد تعاقد بيولي مع نادي النصر حتى صيف 2026.

النصر ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، كما خرج من ربع نهائي كأس ملك السعودية.

كما تبخرت أحلام النصر في الحصول على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي، ويقاتل في الجولات الثلاثة المتبقية للحصول على المركز الثاني المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

إدارة النصر ترغب في رحيل بيولي رغم الفوز العريض على مضيفه الأخدود بتسعة أهداف دون رد في الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

الفوز الساحق رفع رصيد النصر إلى 63 نقطة في المركز الثالث بالدوري السعودي.