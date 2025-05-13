انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق96 ياسر إبراهيم ينقذ من على خط المرمى

ق90 مشاركة مروان عثمان ومحمد رضا بدلا من فخري لاكاي وإسلام عيسى

ق86 مشاركة أحمد رضا وخالد عبد الفتاح بدلا من أكرم توفيق وطاهر

ق79 مشاركة مازن ياسر وأيمن موكا بدلا من محمود زلاكة وبوبو

ق78 مشاركة حسين الشحات ونيتس جراديشار بدلا من وسام أبو علي وبنشرقي

ق65 عرضية من مروان عطية يستقبلها إمام عاشور برأسية لكن بجوار القائم الأيمن لبسام

ق56 تسديدة من وسام أبو علي لكن في الحائط البشري

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25 الشناوي يتصدى لفرصة هدف محقق

ق20 جوووول أشرف بنشرقي

ق8 خطأ فادح من محمد الشناوي لكن تمر بسلام على مرمى الأهلي

بداية المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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