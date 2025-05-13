الاتفاق يمدد عقد مدربه السعودي

أعلن نادي الاتفاق يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه سعد الشهري لموسم جديد.

وكان الشهري قد تولى تدريب الاتفاق بشكل مؤقت عقب إقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد في أواخر يناير الماضي.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعلن فيه عن تجديد عقد الشهري واستمراره للموسم المقبل.

وقدم سعد نتائج مميزة خلال الأشهر الأخيرة وتقدم بالفريق للمركز السابع بترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

بعدما استلم الفريق وهو في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الاتفاق كان قد أعلن في يوليو 2023 التعاقد مع المدرب الإنجليزي بعقد لمدة عامين لقيادة الفريق، ثم جدد عقده حتى 2027.

جيرارد قاد الفريق في موسمه الأول 2023/24 لاحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة.

الاتفاق خاض حينها 34 مباراة في الدوري فاز بـ 12 مباراة وتعادل في 12 وخسر في 10 مباريات.