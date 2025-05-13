مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب خروج حسام عبد المجيد من معسكر مباراة بيراميدز

كشف مصدر من نادي الزمالك عن سبب خروج حسام عبد المجيد لاعب الفريق من معسكر مباراة الفريق ضد بيراميدز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حسام عبد المجيد خرج من المعسكر صباحا لأداء امتحانات كلية التربية الرياضية بعد الحصول على إذن".

وأضاف "اللاعب ذهب بسيارة خاصة من النادي رفقة إداري الفريق قبل أن يعود للمعسكر بشكل طبيعي وهو أمر حدث كثيرا في السنوات الماضية بجميع الأندية".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وشارك حسام عبد المجيد في 37 مباراة بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا.