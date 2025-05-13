يد - عملاق أيسلندا يزامل سيف الدرع في برشلونة الموسم المقبل

أعلن فريق برشلونة لكرة اليد تعاقده مع العملاق فيكتور هالجريمسون حارس مرمي أيسلندا بداية من الموسم المقبل.

وانضم الحارس الأيسلندي للبلوجرانا قادما من نادي ويسلا بلوك البولندي.

ووقع فيكتور هالجريمسون على عقد يربطه ببرشلونة حتى صيف 2027.

الحارس الأيسلندي تألق في بطولة العالم الأخيرة وخاصة في مباراة أيسلندا ضد مصر في الدور الرئيسي.

فقد بلغت نسبة تصدياته في اللقاء 39%.

قبل أسابيع، أعلن نادي برشلونة ضم سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسمين.

وينضم الدرع إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل وحتى صيف 2027.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وسيكون الدرع اللاعب المصري الثاني الذي يرتدي قميص فريق برشلونة لكرة اليد بعد علي زين.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.