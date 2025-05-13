يد - عملاق أيسلندا يزامل سيف الدرع في برشلونة الموسم المقبل

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

برشلونة - كرة يد

أعلن فريق برشلونة لكرة اليد تعاقده مع العملاق فيكتور هالجريمسون حارس مرمي أيسلندا بداية من الموسم المقبل.

وانضم الحارس الأيسلندي للبلوجرانا قادما من نادي ويسلا بلوك البولندي.

ووقع فيكتور هالجريمسون على عقد يربطه ببرشلونة حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
يد - تحاملت عليها 20 دقيقة.. إصابة فرح الشاذلي حارسة الأهلي في الرباط الصليبي يد – الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي بالفوز على الساحل التونسي كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016

الحارس الأيسلندي تألق في بطولة العالم الأخيرة وخاصة في مباراة أيسلندا ضد مصر في الدور الرئيسي.

فقد بلغت نسبة تصدياته في اللقاء 39%.

Image

قبل أسابيع، أعلن نادي برشلونة ضم سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسمين.

وينضم الدرع إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل وحتى صيف 2027.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وسيكون الدرع اللاعب المصري الثاني الذي يرتدي قميص فريق برشلونة لكرة اليد بعد علي زين.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

برشلونة يد فيكتور هالجريمسون سيف الدرع
نرشح لكم
كرة يد - الترجي يستهل حملة الدفاع عن اللقب باكتساح فانز الكاميروني في مجموعة الأهلي كرة يد - بعد تتويج الأهلي.. غموض موقف الزمالك والترجي من سوبر جلوب كرة يد - في غياب باربيتو.. الزمالك يستهل مشواره بالفوز في كأس الكؤوس الإفريقية يد - منتخب مصر للسيدات في المستوي الرابع لقرعة بطولة العالم 2025 كرة يد - الرابعة على التوالي.. الأهلي يكتسح الترجي ويتوج بـ السوبر الإفريقي انتهت كرة يد - الأهلي (24)-(15) الترجي.. السوبر أهلاوي كرة يد - بترو أتليتكو يتوج بلقب السوبر الإفريقي للسيدات بالفوز على الأهلي كرة يد - الزمالك يكتفي ببرونزية السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد - مبابي وإندريك يقودان الهجوم أمام مايوركا.. وجولر أساسي 29 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نهائي كأس إيطاليا - ثلاثي دفاعي في ميلان.. وعودة ندوي لقيادة هجوم بولونيا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريفيرو: انطلقت من القاع.. وإنجازاتي لم تأت بـ"الياناصيب" 47 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - 7 ألقاب في موسمين.. الأهلي يعلن رحيل فيرناندو مونزو 56 دقيقة | كرة طائرة
كرة يد - الترجي يستهل حملة الدفاع عن اللقب باكتساح فانز الكاميروني في مجموعة الأهلي ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - الهلال وأهلي جدة يستهدفان مدافع النصر ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - فوز سيدات الأهلي على سبورتنج في الجولة الأولى من نهائي الدوري ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة